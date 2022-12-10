Уроженец Мурманской области выбежал на поле во время матча Аргентина-Нидерланды

Виталий Здоровецкий известен своими скандальными выходками.

9 декабря в рамках Чемпионата Мира по футболу прошел четвертьфинальный матч Аргентина-Нидерланды, который по итогам серии пенальти закончился победой Аргентины.

Во время игры произошел инцидент - на поле выбежал блогер, уроженец Мурманской области Виталий Здоровецкий. Мужчина на своем торсе написал Vitaly the Goat («Виталий - козел».

Виталий Здоровецкий выбежал на поле во время матча Аргентина-Нидерланды. Фото: www.championat.com

Здоровецкий родился в Мурманске, но после его семья сразу переехала в США. Блогер известен скандальной раскруткой своего блога. Так, он выбегал на площадку во время матча NBA, залезал на пирамиды Гизы, за что сидел в местной тюрьме.

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