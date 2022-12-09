Создание энергетической инфраструктуры поможет развиваться текущим и новым инвесторам. Фото: gov-murman.ru
Мурманская область получит 4,2 миллиарда рублей на энергоснабжение западного берега Кольского залива. Сумму выделит Минвостокразвития для резидентов ТОР.
Об этом сообщили на международном форуме «Арктика: настоящее и будущее», который проходит в Санкт-Петербурге.
Губернатор Андрей Чибис, выступая на мероприятии, отметил, что создание энергетической инфраструктуры поможет развиваться текущим и новым инвесторам, которые вкладывают деньги в экономику Мурманской области и создают рабочие места.
- Уже сегодня объем инвестиций, логистических и транспортных проектов Мурманской области, направленных на развитие Севморпути, составляет порядка 170 миллиардов рублей, - сказал глава региона.
Реализация проектов на западном берегу Кольского залива станет драйвером в развитии Мурманской области, Северного морского пути.
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