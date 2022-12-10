В Мурманске продают позвоночник и ребра кита

Северянин продает позвонок и ребра кита. Фото: www.avito.ru

На сайте бесплатных объявлений появилось предложение от жителя Мурманска, который продает кости кита.

- Два ребра и позвонок. Есть целый позвоночник, - пишет продавец.

Обозначенная цена на сайте - 10 тысяч рублей.

Напомним: через российско-норвежскую границу в Мурманскую область пытались провезти позвонок кита. Груз весом 14,95 килограмма выдал специфичный запах.

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