Директор совхоза «Тулома» Светлана Доголева может покинуть свою должность

Директор совхоза «Тулома» Светлана Доголева готовится покинуть свою должность. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Директор совхоза «Тулома» Светлана Доголева готовится покинуть свою должность. О ее отставке еще не объявили официально.

Многодетная мама Светлана Доголева возглавила предприятие в 2019 году. Тогда оно находилось на грани разорения из-за многомиллионных долгов, и новый руководитель должна была вывести его из кризиса.

- Если бы ситуацию в совхозе нельзя было исправить, я не согласилась на эту должность ни за какие деньги! - говорила Светлана Доголева.

Во время ее работы также возникали сложные ситуации, например, коммунальные аварии. Но при этом были и позитивные моменты, например, выросли надои молока.

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