В центре Мурманска на новогодние праздники ограничат движение транспорта

В Мурманске ограничат движение авто на новогодних праздниках.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманске ограничат движение авто на новогодних праздниках. Согласно постановлению администрации города, с 31 декабря по 5 января ограничения будут действовать на нескольких улицах в центре города.
Так, проехать нельзя будет от Коминтерна, 5 до улицы Профсоюзов, на улице Воровского: от проспекта Ленина до улицы Коминтерна, а также на проспекте Ленина: от улицы Профсоюзов до Комсомольской. Также ограничат движение на площади перед гостиницей «Мередиан».
Напомним: 10 декабря на Пяти Углах в Мурманске торжественно откроют главную городскую елку.
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