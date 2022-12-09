В центре Мурманска на новогодние праздники ограничат движение транспорта

В Мурманске ограничат движение авто на новогодних праздниках. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске ограничат движение авто на новогодних праздниках. Согласно постановлению администрации города, с 31 декабря по 5 января ограничения будут действовать на нескольких улицах в центре города.

Так, проехать нельзя будет от Коминтерна, 5 до улицы Профсоюзов, на улице Воровского: от проспекта Ленина до улицы Коминтерна, а также на проспекте Ленина: от улицы Профсоюзов до Комсомольской. Также ограничат движение на площади перед гостиницей «Мередиан».

Напомним: 10 декабря на Пяти Углах в Мурманске торжественно откроют главную городскую елку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru