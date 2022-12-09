Кольская АЭС – победитель «Зеленой премии»

Жюри «Зеленой премии»-2022 отобрали более 3000 проектов по пяти номинациям. Фото: Кольская АЭС

Церемония награждения «Зеленой премии», организованной Публично-правовой компанией «Российский экологический оператор» при поддержке правительства РФ и Минприроды России, состоялась 8 декабря в Москве. Кольская АЭС вошла в число лидеров по двум номинациям – «Технологические и цифровые проекты», «Корпоративные проекты».

- Получение этой престижной награды показывает, что Кольская АЭС – признанный лидер в области экологии и цифровизации, – отметил директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

«Зеленой премией» отмечены проект Кольской АЭС, посвященный снижению негативного воздействия на окружающую среду путем раздельного сбора мусора, а также работа «Опыт цифровизации в области обращения с отходами производства и потребления с использованием автоматизированной базы данных». Обе работы разработаны экологом Кольской АЭС Анной Смеловой.

Жюри «Зеленой премии»-2022 отобрали более 3000 проектов по пяти номинациям. В число победителей вошли наиболее ориентированные на развитие отрасли обращения с отходами и в целом на экологическое мышление у людей. Теперь жюри предстоит отобрать ведущие проекты. Победители «Зеленой премии» получат денежные призы на развитие своих проектов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru