В Мурманскую область нагрянут морозы до -27 градусов

В Мурманской области стукнут крепкие морозы.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманской области стукнут крепкие морозы. 10 декабря Кольский полуостров будет находиться под влиянием северной периферии заполняющейся циклонической депрессии, расположенной над Западной Европой.
В этот день температура воздуха опустится до -18 днем, а ночью - до -23 градусов. Затем похолодает еще сильнее.
- 11 декабря и ночью 12 декабря погоду нашего региона будет определять поле повышенного атмосферного давления: ожидается морозная погода с преобладающей температурой воздуха - 13-18, местами -22-27 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.
Напомним: выход судов в Баренцево море ограничили.
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