В Мурманской области ординаторам и студентам медицинских вузов с 2023 года повысят стипендию

Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в облдуму. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Мурманской области с 1 января 2023 года планируют повысит стипендии ординаторам и студентам медицинских вузов, которые будут проходить целевую подготовку к медорганизациях региона. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в облдуму.

Так, стипендии ординаторов вырастут с 5 до 10 тысяч рублей, у студентов вузов с 3 или 6 тысяч при условии учебы на «отлично» и (или) «хорошо».

- Кроме того, в период прохождения практики на территории Мурманской области законопроектом предлагается установить меры социальной поддержки в виде компенсационных выплат по оплате стоимости проезда от места обучения за пределами Мурманской области к месту прохождения практической подготовки и обратно; а также по оплате стоимости аренды жилого помещения по договору, - сообщили в правительстве Мурманской области.

Если студенты медколледжей заключат договор на трудоустройство в учреждения регионального минздрава не менее чем на три года, то смогут получать ежемесячную стипендию в 3 тысячи рублей.

Напомним: Мурманская областная Дума рассмотрит законопроект о социальной поддержке медработников в регионе - отдельным категориям предлагают компенсировать аренду жилья.

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