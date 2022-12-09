В гимназии №6 установлена парта имени Владимира Щербакова, командующего 14-й армией. Фото: vk.com/serdechkinid

9 декабря, в День Героев Отечества, в пяти школах Мурманска открыли «Парты Героев». На них - фотографии, факты из биографии и награды великих земляков.

Так, в гимназии №6 установлена парта имени Владимира Щербакова, командующего 14-й армией, сражавшейся на Карельском фронте и участвовавшей в обороне Мурманска и Заполярья.

- День Героев Отечества - это памятная дата, которая отмечается в нашей стране ежегодно 9 декабря. Сегодня мы чествуем тех, кто посвятил жизнь служению Родине, отдаем дань памяти тем, кого уже нет с нами, - отметил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.

Напомним: в школе Пушного открыли «Парту героя» в честь погибшего участника спецоперации. Матрос Денис Тимохин погиб 4 мая при выполнении воинского долга.

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