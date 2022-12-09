По дороге из Мончегорска в Москву пропал хромой мужчина

Местонахождение мужчины не известно уже больше месяца. Фото: vk.com/severspas51
В Мурманской области ищут 43-летнего Антона Мякина. Мужчина пропал на маршруте Мончегорск-Санкт-Петербург-Москва.
В последний раз он выходил на связь с родными 28 октября, когда держал путь в Санкт-Петербург. 30-31 октября он планировал выехал оттуда в Москву и пропал. Местонахождение мужчины не известно уже больше месяца.
Приметы: среднего телосложения, хромает после операции. На ноге тату в виде скорпиона.
Всех, кто может сообщить информацию о пропавшем, просят обратиться в ПСО «СеверСпас» по телефону 8 953 757 57 48 или позвонить в полицию: 02 или 102.
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