В Мурманской области отдельным медработникам будут компенсировать аренду жилья

Категории медработников, которые смогут рассчитывать на социальную поддержку, будут определены правительством, главный критерий - нехватка именно этих специализаций. Фото: Василий Вахрин

Мурманская областная Дума рассмотрит законопроект о социальной поддержке медработников в регионе - отдельным категориям предлагают компенсировать аренду жилья. Проживание в Мурманске будут оплачивать в размере не более 20 тысяч рублей, в других города - не свыше 15 тысяч.

- Реализация законопроекта планируется с 2023 по 2025 годы включительно и позволит увеличить привлекательность Мурманской области среди врачей и среднего медицинского персонала, - отметили в правительстве Заполярья.

Категории медработников, которые смогут рассчитывать на социальную поддержку, будут определены правительством, главный критерий - нехватка именно этих специализаций.

Напомним: ранее депутаты поддержали инициативу увеличить размер выплат врачам, которые переезжают работать в города с населением до 50 тысяч рублей, с миллиона до 1,5 миллиона рублей.

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