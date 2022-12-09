В районе Кировска рухнула вышка

Снежную стихию северяне сняли на видео. Фото: скриншот видео
В районе Кировска разбушевалась непогода. Из-за сильной метели там рухнула вышка.
- На 25 километре упала вышка и застрял КАМАЗ. Вытащить пока не могут, - пишут в группе «Подслушано Апатиты».
Снежную стихию северяне сняли на видео.
Напомним: водителей предупреждают о метели по дороге на Териберку. Автомобилистам лучше повременить с поездками в поморское село.
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