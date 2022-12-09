Мурманская область получит 16 миллионов рублей на зарплаты медикам

Деньги выделят из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мурманская область получит 16 миллионов рублей на зарплаты врачам и среднему медицинскому персоналу. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Деньги выделят из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

Напомним: в ноябре в Заполярье увеличили зарплату медицинским работникам.

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