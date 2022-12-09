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НовостиОбщество9 декабря 2022 11:54

Мурманская область получит 16 миллионов рублей на зарплаты медикам

Соответствующее распоряжение подписал Михаил Мишустин
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Деньги выделят из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

Деньги выделят из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мурманская область получит 16 миллионов рублей на зарплаты врачам и среднему медицинскому персоналу. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Деньги выделят из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

Напомним: в ноябре в Заполярье увеличили зарплату медицинским работникам.

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