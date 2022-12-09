В Никеле вандалы раздавили новогодние украшения перед открытием елки

Северян убедительно просят бережно относиться к праздничным элементам. Фото: vk.com/gazeta_pechenga

В Никеле вандалы подпортили праздник местным жителям. 9 декабря в поселке открывают главную елку поселка, однако новогодние украшения кто-то успел сломать. Так, накануне мероприятия юные вандалы сломали ограждение, установленное вокруг ели, и раздавили несколько декоративных игрушек. Об этом пишут в группе «Печенга Online».

- Вандализм — это не только гадко, но и деструктивно. Направленные на формирования комфортной среды усилия просто сводятся на «нет», - прокомментировал инцидент глава Печенгского округа Андрей Кузнецов.

Северян убедительно просят бережно относиться к праздничным элементам.

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