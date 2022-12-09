Приложение «Кубокот» поможет маленьким северянам подготовиться к школе

Скачать приложение «Кубокот» и ознакомиться с правилами и пользовательским соглашением можно по ссылке: https://kubokot.com/ Фото: ПАО Ростелеком

Приложение «Кубокот» рассчитано на детей от 3 до 7 лет и включает набор увлекательных интерактивных игр для развития определенных навыков. Пазлы, раскраски, головоломки, тесты и другие игры помогут ребенку развить логику, внимательность, критическое и креативное мышление. Мобильное приложение разработано компанией «Медиа-Телеком» (совместное предприятие «Национальной Медиа Группы» и «Ростелекома»).

Выполняя в приложении креативные и несложные задания, дети одновременно получают важные знания и развивают навыки, которые включены в федеральные государственные образовательные стандарты. Это развитие речи, когнитивное, эстетическое и физическое развитие, эмоциональный интеллект. В приложении также представлено более сотни офлайн-заданий (раскраски, головоломки, поделки и другие), которые родители могут распечатать и пройти вместе с ребенком. Кроме того, в приложении есть раздел с заданиями, которые помогут сформировать и развить ответственность и подходы к управлению временем — ребенок научится самостоятельно ставить себе задачи на неделю и планировать распорядок дня.

Методологию приложения «Кубокот» разработала доктор психологии, эксперт по развитию эмоционального интеллекта Виктория Шиманская. Проводником и помощником ребенка в приложении стал Кубокот, который озвучивает задания, реагирует на действия ребенка и дает подсказки, если что-то не получается. Буквально объясняет все на лапках. Кубокот — главный герой образовательного мультсериала собственного производства телеканала СТС Kids «Развлечёба» (каналу принадлежат все права на использование образа персонажа).

В приложении есть спецкурсы от настоящих звезд в своей области:

- спецкурс по шахматам от самого молодого гроссмейстера в истории, рекордсмена Книги рекордов Гиннесса Сергея Карякина;

- музыкальный курс от знаменитого российского пианиста-виртуоза Дениса Мацуева;

- спецкурс по изучению животных от известной научной журналистки и телеведущей Евгении Тимоновой.

За успешное прохождение заданий ребенок получает награды — возможность посмотреть в приложении мультфильмы «Три кота», «Лекс и Плу: Космические таксисты» и «Развлечёба».

Возможности «Кубокота» доступны пользователям видеосервиса Wink, а также подписчикам «Яндекс Плюс» с опцией «Детям».

Скачать приложение «Кубокот» и ознакомиться с правилами и пользовательским соглашением можно по ссылке: https://kubokot.com/

Родители могут поставить ограничение по времени использования приложения ребенком.

Участники проекта — компании «Ростелеком», НМГ и «Яндекс» — являются учредителями Альянса по защите детей в цифровой среде. Разработка приложения «Кубокот» соответствует целям альянса по созданию созидательного и безопасного цифрового контента для подрастающего поколения.

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