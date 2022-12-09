В 2023 году в Мурманске снесут 20 аварийных домов

В следующем году в Мурманске продолжится снос аварийных ветхих домов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В следующем году в Мурманске продолжится снос аварийных ветхих домов. Как сообщили в администрации города, всего запланировано снести 20 зданий. В пяти из них завершены мероприятия по расселению.

- Снос многоквартирных домов, признанных аварийными, возможен после их полного расселения, снятия расселенных северян с регистрационного учета и издания постановления администрации Мурманска о списании и сносе, - рассказали «АиФ-Мурманск» в мэрии города.

Напомним: Мурманская область получит 783 миллиона рублей из федерального бюджета на строительство двух жилых домов.

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