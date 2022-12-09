Водителей предупреждают о метели по дороге на Териберку

Ситуацию на дороге сняли на видео. Фото: скриншот видео

Дорогу на Териберку замело - разыгрался ветер на пару со снегопадом. Водителей предупреждают о плохой видимости.

- Это не лучшее время для поездки в поморское село, - пишут в Telegram-канале «Мурманск» (18+).

Ситуацию на дороге сняли на видео.

Напомним: выход судов в Баренцево море ограничили. До 10 декабря синоптики прогнозируют плохую погоду.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru