В Мурманской области проходят массовые проверки водителей на трезвость

Всего с начала года на территории этих городов произошло 8 ДТП с участием пьяных автомобилистов, в которых один человек погиб и 10 получили ранения.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Мурманской области с 9 по 18 декабря госавтоинспекторы проводят оперативно - профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».
Так, в Кировске и Апатитах проведут специальные рейды, массовые проверки водителей, выставят дополнительные дежурства, сообщают в ГИБДД «Апатитский».
Всего с начала года на территории этих городов произошло 8 ДТП с участием пьяных автомобилистов, в которых один человек погиб и 10 получили ранения.
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