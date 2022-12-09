В Мурманской области проходят массовые проверки водителей на трезвость

Всего с начала года на территории этих городов произошло 8 ДТП с участием пьяных автомобилистов, в которых один человек погиб и 10 получили ранения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Мурманской области с 9 по 18 декабря госавтоинспекторы проводят оперативно - профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».

Так, в Кировске и Апатитах проведут специальные рейды, массовые проверки водителей, выставят дополнительные дежурства, сообщают в ГИБДД «Апатитский».

Всего с начала года на территории этих городов произошло 8 ДТП с участием пьяных автомобилистов, в которых один человек погиб и 10 получили ранения.

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