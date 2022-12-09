Жителю Новгородской области вынесли приговор за жестокое избиение мурманчанина

В Мурманске осудили 27-летнего жителя Новгородской области, который жестоко избил северянина. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманске осудили 27-летнего жителя Новгородской области, который жестоко избил северянина. Мужчина обвиняется по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека).

Так, вечером 21 июля этого года злоумышленник, будучи пьяным, находился возле дома №9 в переулке Хибинском. У него завязался конфликт со знакомым, мужчина в качестве аргумента решил прибегнуть к физической силе.

- Тот со значительной силой, не менее шести раз ударил приятеля по лицу и телу, а также ударил ногой в область грудной клетки, чем причинил здоровью мурманчанина тяжкий вред, - сообщает прокуратура Мурманской области.

Суд назначил мужчине наказание в лишения свободы на 2 года в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

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