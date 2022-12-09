В Кольском заливе село на мель судно «Гогланд Рифер»

Розлива нефтепродуктов нет, никто из 22 членов экипажа не пострадал. Фото: www.marinetraffic.com / Anton Haas

Утром 9 декабря в Кольском заливе село на мель рефрижераторное судно «Гогланд Рифер». Это случилось в районе Белокаменки. На месте происшествия работали три спасательных буксира.

- При снятии с якоря судно дрейфовало, ветер сильный был. Сейчас оно уже в рейде, с мели сняли, - сообщили «КП-Мурманск» в Морском спасательно-координационном центре.

Розлива нефтепродуктов нет, никто из 22 членов экипажа не пострадал.

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