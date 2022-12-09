Глава администрации Мурманска рассказал, как преобразится КП-2 «Снежинка»

КП-2 «Снежинка» в Мурманске ждет большое преображение в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Фото: Администрация города Мурманска

КП-2 «Снежинка» в Мурманске ждет большое преображение в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Так, до конца года здесь впервые в городе откроется каток на естественном водоеме - на Ивановом ручье. Почти завершены работы по установке дополнительного освещения.

- В зимнем сезоне 2022-2023 на «Снежинке» появится новая пятикилометровая трасса, для любителей скандинавской ходьбы и неспешных прогулок внутри освещенного двухкилометрового круга будет проложена пешеходная тропа «Петелька». Для владельцев животных появится 1,5-километровая тропа «Трезорка», рядом уже установлены два дог-бокса, - сообщил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.

Почти завершены работы по установке дополнительного освещения. Фото: Администрация города Мурманска

Напомним: в Коле после реконструкции Советского проспекта появилась площадь Мира. Работы велись в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

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