10 декабря на Пяти Углах в Мурманске торжественно откроют главную городскую елку

10 декабря в 15.00 на площади Пять Углов в Мурманске состоится торжественное открытие главной городской елки и театрализованное представление. Фото: Антон ЗАБИРОВ

10 декабря в 15.00 на площади Пять Углов в Мурманске состоится торжественное открытие главной городской елки и театрализованное представление.

Согласно постановлению администрации областного центра, с 12.00 на улице Ленинградской будет организована торговля товарами для детей (сахарной ватой, поп-корном, игрушками, кондитерскими изделиями, горячими напитками). Из-за праздника в центре города ограничат парковку и проезд машин.

Напомним: в этот же день в Ледовом дворце спорта пройдет концерт в рамках тура «Хороша родная», на котором выступят «Любэ», «Город 312», «Корни» и Виктория Дайнеко.

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