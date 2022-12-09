Главу Мончегорска наказали за бездействие

Решение в законную силу не вступило. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мончегорске прокуратура выявила нарушения в деятельности главы города. Так, он не подписал и не опубликовал решение Совета депутатов города «Об отчете главы города Мончегорска за 2021 год», принятое на внеочередном заседании Совета депутатов.

- В адрес главы города внесено представление об устранении нарушений, требования прокуратуры были удовлетворены. Однако нарушения так и не устранили, поэтому прокурор города обратился в суд с иском о признании бездействия органа местного самоуправления незаконным, - сообщает ведомство.

Суда удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Решение в законную силу не вступило.

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