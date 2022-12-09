«Любэ», «Город 312», «Корни» и Виктория Дайнеко дадут бесплатный концерт в Мурманске

Бесплатный концерт пройдет в Ледовом дворце Мурманска 10 декабря. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В октябре 2022 года, ко Дню города Мурманска, должен был состояться концерт в рамках тура «Хороша родная». Однако к той дате его отменили.

Теперь бесплатный концерт пройдет в Ледовом дворце Мурманска 10 декабря.

- В 18.30 выступят группы «Любэ», «Город 312», «Корни» и Виктория Дайнеко, - сообщили организаторы концерта.

Он станет частью праздника «Сила Севера - в людях!», на котором будут чествовать самых активных северян - добровольцев и волонтеров.

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