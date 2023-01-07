Салфетку из McDonald’s в Мурманске продают за миллион рублей

На сайтах бесплатных объявлений можно встретить много странных предложений. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На сайтах бесплатных объявлений можно встретить много странных предложений.

Одно из них - самая обычная салфетка из закрывшегося весной 2022 года в России McDonald’s. Ее житель Мурманска пытается продать за миллион рублей. При этом цену северянин никак не объясняет.

В характеристиках товара отмечает лишь то, что товар новый. Фото: avito.ru

В характеристиках товара отмечает лишь то, что товар новый.

Напомним: другой житель Мурманска пытается продать чайный пакетик из McDonald’s за 150 тысяч рублей.

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