Салфетку из McDonald’s в Мурманске продают за миллион рублей

На сайтах бесплатных объявлений можно встретить много странных предложений.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
На сайтах бесплатных объявлений можно встретить много странных предложений.
Одно из них - самая обычная салфетка из закрывшегося весной 2022 года в России McDonald’s. Ее житель Мурманска пытается продать за миллион рублей. При этом цену северянин никак не объясняет.
В характеристиках товара отмечает лишь то, что товар новый. Фото: avito.ru
В характеристиках товара отмечает лишь то, что товар новый.
Напомним: другой житель Мурманска пытается продать чайный пакетик из McDonald’s за 150 тысяч рублей.
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