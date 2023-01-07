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НовостиОбщество7 января 2023 6:10

Салфетку из McDonald’s в Мурманске продают за миллион рублей

Владелец никак не объясняет дороговизну товара
Ника СВЕТЛОВА
На сайтах бесплатных объявлений можно встретить много странных предложений.

На сайтах бесплатных объявлений можно встретить много странных предложений.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

На сайтах бесплатных объявлений можно встретить много странных предложений.

Одно из них - самая обычная салфетка из закрывшегося весной 2022 года в России McDonald’s. Ее житель Мурманска пытается продать за миллион рублей. При этом цену северянин никак не объясняет.

В характеристиках товара отмечает лишь то, что товар новый. Фото: avito.ru

В характеристиках товара отмечает лишь то, что товар новый. Фото: avito.ru

В характеристиках товара отмечает лишь то, что товар новый.

Напомним: другой житель Мурманска пытается продать чайный пакетик из McDonald’s за 150 тысяч рублей.

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