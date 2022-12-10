Шесть привычек, которые помогут пережить полярную ночь в Мурманской области

Поддержать активность в самое темное время года поможет свет. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Продолжительный период без солнечного света – огромный стресс для организма. Упадок сил, сонливость и плохое настроение – частые спутники полярной ночи. В 70-е годы прошлого века советские академики даже выделили особый комплекс симптомов, который назвали синдромом северного, или полярного, напряжения.

- Тем не менее хорошее самочувствие в полярную ночь возможно, - утверждает медицинский психолог центра общественного здоровья и медицинской профилактики Екатерина Дмитриева.

Поддержать активность в самое темное время года поможет свет. Его должно быть много! Яркое искусственное освещение поможет снизить световое голодание, испытываемое в полярную ночь. Еще один помощник - цвет: яркие, насыщенные цвета в гардеробе и интерьере помогут взбодриться и поднимут настроение.

Также поддержать организм и сохранить хорошее самочувствие в полярную ночь помогут такие природные источники витаминов и микроэлементов, как овощи и фрукты, морская и квашеная капуста, грецкие орехи, рыба и печень трески, северные ягоды (морошка, черника, брусника и т. д.).

Не забывайте про физическую активность: ежедневная утренняя зарядка и вечерняя прогулка на свежем воздухе, ходьба, бег, лыжные прогулки, плавание помогут сохранить и даже укрепить здоровье, несмотря на полярную ночь.

Помните, что для полноценного отдыха в полярную ночь важно засыпать не позже 23.00 и спать не менее 8 часов. Еще один лайфхак - хорошее настроение. Радуйте себя! Возьмите за правило каждый день делать что-то, что приносит вам удовольствие. Составьте и пополняйте список таких дел.

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