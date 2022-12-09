В 2023 году в Мурманской области ожидается нашествие горбуши

По прогнозам, в регион зайдет 1200 тонн горбуши. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В прошлом году жители Мурманской области ловили горбушу чуть ли руками. В 2023-м эта рыба вернется в водоемы Заполярья. О том, что ожидается изобилие горбуши, рассказала в прямом эфире региональный министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Зинаида Середа.

- Для частных лиц рыбалка на горбушу не запрещена - можно бесплатно наловить до 50 килограммов на человека, но рыбачить можно только в тех водоемах, где не нерестится семга. На нерестовые места необходимо купить путевку у пользователя участка, - сообщила глава министерства.

По прогнозам, в регион зайдет 1200 тонн горбуши. Министерство уже начало распределять рыбопромысловые участки для промышленного лова в Белом море. В 2021 году таких участков было 23, а сейчас их уже 36, еще 20 находятся в стадии формирования.

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