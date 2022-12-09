МегаФон разогнал безлимитный домашний интернет в Мурманске и Североморске до 300 Мбит/с

Специалисты оператора провели работы по замене оборудования, что позволило повысить надежность и пропускную способность проводной сети. Фото: Shutterstock

МегаФон завершил процесс модернизации волоконно-оптических внутригородских линий связи в Североморске и Мурманске. Несколько тысяч домохозяйств получили возможность пользоваться высокоскоростным доступом в интернет на скорости до 300 Мбит/с, телевидением и мобильной связью.

Специалисты оператора провели работы по замене оборудования, что позволило повысить надежность и пропускную способность проводной сети. Благодаря апгрейду инфраструктуры пользователи смогут не только пользоваться домашним интернетом на более высокой скорости, но и смотреть фильмы в 4K UHD качестве.

- Основной задачей компании является предоставление полного спектра услуг, в первую очередь — высокоскоростного доступа в интернет в жилых микрорайонах. Отличительными особенностями проводного интернета от МегаФона являются отдельный IP-адрес, стабильный сигнал и главное - высокая скорость соединения по выделенной линии. Абоненты тарифных планов «Объединяй» пользуются безлимитным интернетом для дома со скоростью от 100 Мбит/с до 300 Мбит/с, - комментирует Владимир Чуйко, директор МегаФона в Мурманске.

МегаФон предоставляет универсальный продукт, включающий проводной интернет, телевидение и мобильную связь в Мурманском регионе с мая 2019 года.

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