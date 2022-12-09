Медицинский психолог Екатерина Дмитриева: «Электронные сигареты не помогают бросить курить»

Важно знать, что электронные сигареты не являются средством, помогающим бросить курить. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В последнее время в России все большую популярность набирают электронные сигареты. Производители преподносят их как безопасную замену обычным сигаретам, а медицинские работники бьют тревогу.

Все дело в том, что никотин – это чрезвычайно токсичное вещество, которое вызывает сужение сосудов, повышает артериальное давление и значительно увеличивает нагрузку на сердце. Также он приводит к повреждениям стенок сосудов и тканей сердца; увеличивает «вязкость» крови и повышает риск развития тромбозов, инфарктов и инсультов.

И даже если в составе электронных сигарет никотин не заявлен, считать их безопасными не стоит. При нагревании компоненты жидкости подвергаются химическим реакциям, при которых выделяются вредные токсичные и канцерогенные вещества, повышающие риск развития целого ряда патологий, в том числе онкологических заболеваний, серьезных болезней сердца и органов дыхания. Ученые также установили, что ароматизаторы электронных сигарет способны стать причиной тяжелых аллергических реакций и серьезных заболеваний дыхательных путей.

Важно знать, что электронные сигареты не являются средством, помогающим бросить курить.

- Нет никаких фактов, доказывающих их эффективность в избавлении от никотиновой зависимости, – поясняет медицинский психолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Екатерина Дмитриева. - Напротив, многие курящие люди, попробовавшие данную продукцию, сочетают ее с традиционными сигаретами, то есть становятся «двойными» курильщиками. Для того чтобы помочь себе бросить курить, лучше обратиться к специалисту, а не ставить эксперименты на своем здоровье!

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