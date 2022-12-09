Замначальника колонии в Мурманской области присвоил семь тонн лома стоимостью 140 тысяч рублкй

Лом северянин вынес с территории ИК и продал компании, принимающей металл, а врученные деньги потратил.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманской области будут судить бывшего заместителя начальника одной из колоний в Кольском районе. Как сообщили в СУ Следственного комитета по Мурманской области, ему вменяют ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).
- Используя свое должностное положение, обвиняемый с сентября по октябрь 2021 года присвоил вверенное ему имущество учреждения - стальной лом весом более семи тонн на общую сумму свыше 140 тысяч рублей, - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров.
Лом северянин вынес с территории ИК и продал компании, принимающей металл, а вырученные деньги потратил. После свою вину экс-сотрудник УФСИН признал, своей должности он лишился. Преступление было раскрыто в сотрудничестве с УФСБ.
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