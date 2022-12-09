Площадь пожара в жилом доме в Молочном составила 150 квадратных метров

На месте работали 16 человек, они ликвидировали пожар к четырем утра. Фото: vk.com/mchs_murmansk

В ночь с 8 на 9 декабря в Молочном тушили горящий частично расселенный дом на улице Торговой, 6. Сообщение о возгорании поступило в 00.17.

- Сгорела кровля здания на площади 200 квадратных метров, выгорели 8 квартир на общей площади 150 квадратных метров, 16 квартир закопчены по всей площади. Эвакуированы 7 человек, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

К счастью, никто не пострадал и не погиб. На месте работали 16 человек, они ликвидировали пожар к четырем утра.

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