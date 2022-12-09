61-летняя жительница Кольского района перевела мошенникам 4 млн кредитных денег

Северянка поверила, что помогает ловить преступников. Фото: Даниил ОПАРИН

61-летняя жительница Кольского района стала жертвой мошенников, которые применили к ней стандартную схему обмана - представились сотрудниками правоохранительных органов.

- Звонившие уверяли женщину в том, что они установили преступника, совершавшего мошеннические действия с чужими счетами. Северянка должна оказать помощь в его разоблачении. Потерпевшая согласилась, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Месяц северянка верила, что помогает ловить преступников, для этого она брала кредиты и переводила деньги на чужие счета. Всего женщина обогатила мошенников на четыре миллиона рублей. Когда в очередной раз телефон лжеправохранителей стал недоступен, пенсионерка поняла, что ее обманули, и пошла в полицию.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru