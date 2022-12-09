У УМВД по Мурманской области сменился начальник

Новым начальником УМВД по Мурманской области стал Алексей Веселовский.

У УМВД по Мурманской области сменилось руководство. Новым начальником стал Алексей Веселовский.

- Алексей Александрович родился и вырос в Мурманске. Окончил Астраханскую среднюю специальную школу милиции и Ростовский юридический институт МВД РФ. Много лет проработал в астраханском уголовном розыске. Последние два года служил в МВД по Чувашской Республике, - пишет Telegram-канал «Мурманск инсайд».

В июле этого года от должности начальника заполярного УМВД был освобожден Виталий Зайков, руководивший управлением с 2018 года. После его увольнения ведомство возглавлял Вячеслав Рыманов.

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