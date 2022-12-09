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НовостиОбщество9 декабря 2022 6:30

У УМВД по Мурманской области сменился начальник

Новым главой ведомства стал Алексей Веселовский
Ника СВЕТЛОВА
Новым начальником УМВД по Мурманской области стал Алексей Веселовский.

Новым начальником УМВД по Мурманской области стал Алексей Веселовский.

У УМВД по Мурманской области сменилось руководство. Новым начальником стал Алексей Веселовский.

- Алексей Александрович родился и вырос в Мурманске. Окончил Астраханскую среднюю специальную школу милиции и Ростовский юридический институт МВД РФ. Много лет проработал в астраханском уголовном розыске. Последние два года служил в МВД по Чувашской Республике, - пишет Telegram-канал «Мурманск инсайд».

В июле этого года от должности начальника заполярного УМВД был освобожден Виталий Зайков, руководивший управлением с 2018 года. После его увольнения ведомство возглавлял Вячеслав Рыманов.

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