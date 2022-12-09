В колонию №18 в Мурмашах пытались передать мобильный телефон

Телефон оставили на территории колонии в пакете. Фото: УФСИН по Мурманской области

Осужденному, который отбывает срок в исправительной колонии строгого режима №18 в Мурмашах пытались передать запрещенный предмет.

Подозрительный сверток из черного пакета сотрудник оперативного отдела колонии обнаружил рядом с парковкой.

- Внутри пакета находился мобильный телефон и аккумуляторная батарея к нему. В настоящее время по данному факту проводится проверка, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Мурманской области.

Напомним: в конце ноября в эту колонию уже пытались передать мобильные телефоны и SIM-карты.

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