В колонию №18 в Мурмашах пытались передать мобильный телефон

Телефон оставили на территории колонии в пакете. Фото: УФСИН по Мурманской области
Осужденному, который отбывает срок в исправительной колонии строгого режима №18 в Мурмашах пытались передать запрещенный предмет.
Подозрительный сверток из черного пакета сотрудник оперативного отдела колонии обнаружил рядом с парковкой.
- Внутри пакета находился мобильный телефон и аккумуляторная батарея к нему. В настоящее время по данному факту проводится проверка, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Мурманской области.
Напомним: в конце ноября в эту колонию уже пытались передать мобильные телефоны и SIM-карты.
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