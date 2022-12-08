В Мурманске на улице Баумана автомобиль влетел в забор

Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Фото: vk.com/murmansk_dtp
В Мурманске 8 декабря на улице Баумана водитель авто не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. Авария произошла у магазина «Гермес».
Как сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская, в ДТП никто не пострадал.
Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним: в Кировске водитель Нивы въехал в магазин сантехники.
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