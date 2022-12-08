Жителям Мурманской области рассказали, как разобраться с единым налоговым счетом

Информацию по вопросам ведения единого налогового счета можно уточнить в контакт-центре по телефону: 8-800-222-22-22. Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители Мурманской области теперь могут найти всю актуальную информацию по единому налоговому счету в одном месте.

Так, на сайте ФНС России появилась промостраница, которая поможет налогоплательщикам разобраться во всех нюансах перехода на новый порядок учета обязательных платежей – Единый налоговый счет. Нововведение заработает с 1 января 2023 года.

- Единый налоговый счет – это возможность платить налоги просто и без ошибок. Универсальная платежка с одинаковыми реквизитами для всех налогов, ошибиться с заполнением будет невозможно. Сроки сдачи отчетности и уплаты единые – больше не придется помнить сроки по разным налогам. В результате, платежи без ошибок, пеней и штрафов, что экономит бизнесу время и деньги, - сообщили в УФНС России по Мурманской области.

Информацию по вопросам ведения единого налогового счета можно уточнить в контакт-центре по телефону: 8-800-222-22-22.

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