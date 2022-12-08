Ключи к замку не подошли. Жителя Мурманска обманула на 15 тысяч рублей лжериелтор

23-летний мурманчанин не смог снять квартиру из-за лжериелтора. Фото: Иван МАКЕЕВ

23-летний мурманчанин не смог снять квартиру из-за лжериелтора. Молодой человек остался без 15 тысяч рублей.

Как выяснили полицейские, на одном из популярных сайтов в Интернете северянин нашел подходящее объявление о съеме жилья. Женщина предложила ему въехать в хорошую квартиру уже на следующий день, но с условием полной оплаты на момент «сделки». Тот согласился и встретился с продавцом.

- Мурманчанин передал ей деньги и получил ключи. Однако, в дальнейшем оказалось, что они вовсе не подходят к замку, а злоумышленница перестала выходить на связь, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

23-летнюю мошенницу, ранее попадавшую в поле зрения полиции, задержали. В отношении нее возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159. Северянке грозит до пяти лет лишения свободы, с нее взята подписка о невыезде.

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