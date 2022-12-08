С 2023 году в школах Мурманска подорожает питание

В 2023 году в Мурманске будут действовать новые тарифы на школьное питание. Фото: Мария ЛЕНЦ

В 2023 году в Мурманске будут действовать новые тарифы на школьное питание.

Как следует из постановления администрации города, завтраки в начальных классах будут стоить 96 рублей и 110 для остальных классов, обеды - 169 и 191 рубль соответственно, ужины - 113 и 131, полдники - 42 и 44 рублей.

Напомним: в Мурманской области к концу октября увеличилась стоимость минимального набора продуктов питания. Сейчас на одного северянина она составляет 6805,79 рубля.

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