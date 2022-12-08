В Мурманске водителя госпитализировали после ДТП на Шмидта

Днем 8 декабря в Мурманске случилось ДТП у дома №16 на улице Шмидта. Фото: Мария ЛЕНЦ

Днем 8 декабря в Мурманске случилось ДТП у дома №16 на улице Шмидта.

- По предварительной информации, в 14.21 столкновение Renault и Suzuki. Пострадал водитель Renault, которого доставили в медучреждение для оказания медпомощи, - сообщили в УГИБДД по Мурманской области.

Напомним: утром 8 декабря рядом с Полярным столкнулись три машины. В ДТП пострадал один человек.

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