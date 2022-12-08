В Мурманске водителя госпитализировали после ДТП на Шмидта

Днем 8 декабря в Мурманске случилось ДТП у дома №16 на улице Шмидта.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Днем 8 декабря в Мурманске случилось ДТП у дома №16 на улице Шмидта.
- По предварительной информации, в 14.21 столкновение Renault и Suzuki. Пострадал водитель Renault, которого доставили в медучреждение для оказания медпомощи, - сообщили в УГИБДД по Мурманской области.
Напомним: утром 8 декабря рядом с Полярным столкнулись три машины. В ДТП пострадал один человек.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru