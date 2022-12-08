На Ивановом ручье КПП «Снежинка» почти готов уникальный для Мурманска каток

Вход на каток будет бесплатным. Фото: Совет депутатов города Мурманска
В этом году на КПП «Снежинка» появится уникальный каток - впервые в Мурманске место для катания создают на водном объекте.
- На Ивановом ручье создан ледовый каток, скоро здесь появится круглосуточное освещение. К слову, на существующей лыжной трассе фонари теперь будут включены с 7:00 до 22:00, а не только в вечернее время, как это было раньше, - сообщил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.
Вход на каток будет бесплатным.
Напомним: в Мурманске на месте пяти детских площадок появятся горки.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru