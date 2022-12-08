В детской поликлинике Североморска открыли кабинет спортивной медицины

При детской поликлинике в Североморске открылся кабинет спортивной медицины. Фото: Администрация ЗАТО г.Североморск

При детской поликлинике в Североморске открылся кабинет спортивной медицины.

- Он уже принял первых посетителей – шестилетних малышей, которым для тренировок пока что достаточно обследоваться по минимальному перечню: пройти осмотр врача и сделать электрокардиограмму. Впрочем, при необходимости спортсмены флотской столицы могут пройти здесь и более глубокий уровень обследования, - сообщили в администрации Североморска.

Посещение кабинета будет платным. Те северяне, кому для занятий спорта не нужно посещение специализированного врача не нужно, могут обращаться к педиатру.

Посещение кабинета будет платным. Фото: Администрация ЗАТО г.Североморск

Напомним: губернатор Андрей Чибис поручил министру здравоохранения региона разобраться с массовыми жалобами северян. Люди жалуются на отсутствие талонов к врачам, работу колл-центра.

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