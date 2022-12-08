Путин вручил офицеру Печенгской бригады медаль «Золотая Звезда»

9 декабря будет отмечаться День героев Отечества. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

9 декабря будет отмечаться День героев Отечества. Накануне праздника в Кремле прошла церемония вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России.

Одним из тех, кого отметили наградой, стал командир мотострелковой роты 200 отдельной мотострелковой бригады 14 армейского корпуса Северного флота капитан Павел Семенко.

- Сегодня высшие государственные награды вручены военнослужащим, которые проявили исключительную доблесть и отвагу в ходе специальной военной операции и удостоены звания Героя России. Искренне благодарю вас за службу Отечеству, за верность идеалам, которые всегда, в любые времена объединяли Россию, - отметил Владимир Путин.

Напомним: командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев вручил государственные награды военнослужащим, которые получили ранения в ходе СВО на Донбассе и Украине.

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