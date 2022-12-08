Что грозит Григорию Лепсу за драку с уроженцем Мурманской области

У певца случился конфликт с уроженцем Мурманской области, которые перерос в рукоприкладство на улице. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ночь на 3 декабря Григорий Лепс стал участником драки в одном из баров на Московском проспекте в Санкт-Петербурге. У певца случился конфликт с уроженцем Мурманской области, который перерос в рукоприкладство на улице.

После случившегося у северянина диагностировали перелом носа со смещением. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ - умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений. По ней нарушителю грозит до двух лет лишения свободы, арест на срок до полугода, обязательные работы на срок до 60 часов, исправительные работы до года или ограничение свободы до двух лет.

Напомним: драку Лепса и северянина прокомментировал уроженец Апатитов Андрей Малахов.

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