Рекордный показатель. В 2022 году число пожаров в Мурманской области сократилось на 10%

Рекордного показателя регион достиг в 2022 году. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Мурманской области впервые за последние 10 лет количество пожаров снизилось больше, чем на 10%. Рекордного показателя регион достиг в 2022 году.

- В этом году территориальной подсистеме РСЧС удалось избежать чрезвычайных ситуаций регионального и федерального уровней. Впервые за 10 лет мы достигли снижения числа пожаров более чем на 10 %, - передает «АиФ-Мурманск» слова начальника ГУ МЧС России по Мурманской области Руслан Назаров.

В 2023 году в регионе продолжат программу установки пожарных извещателей в квартирах и домах многодетных семей. Сейчас ими оснащены 1 786 жилых помещений.

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