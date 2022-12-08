Песик подлетел и заскулил. В Мурманске женщина отпинала собаку на глазах у ребенка

Северянка натягивает поводок так, что собака волочится по снегу. Фото: скрин видео t.me/groupmurmansk

В Росте Мурманска сняли на видео случай жестокого обращения с животным. Женщина отпинала свою собаку, которая не успевала идти за хозяйкой.

- Северянка натягивает поводок так, что собака волочится по снегу, при этом вздергивает питомца и одновременно ногой ударяет животное, - пишут в Telegram-канале «Мурманск» (18+).

Четвероногий друг от таких действий аж подлетел и заскулил. В паблике отметили, что инцидент произошел на глазах у ребенка.

- По видеозаписи, размещенной в СМИ, сотрудниками полиции проводят проверку, - сообщили «КП»-Мурманск» пресс-службу УМВД по Мурманской области.

Напомним: в Снежногорске местные жители, гуляя со своими питомцами, случайно обнаружили на сопке привязанную больную собаку.

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