Жителей Мурманской области предупреждают о сильном ветре и метели

Жителей Мурманской области предупреждают о ненастном завершении рабочей недели.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Жителей Мурманской области предупреждают о ненастном завершении рабочей недели.
- По данным Мурманского УГМС, 9 декабря 2022 года ожидается сильный ветер, метель, - сообщили в МЧС региона.
Напомним: выход судов в Баренцево море ограничили. До 10 декабря синоптики прогнозируют плохую погоду.
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