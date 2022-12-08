Жителей Мурманской области предупреждают о сильном ветре и метели

Жителей Мурманской области предупреждают о ненастном завершении рабочей недели. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жителей Мурманской области предупреждают о ненастном завершении рабочей недели.

- По данным Мурманского УГМС, 9 декабря 2022 года ожидается сильный ветер, метель, - сообщили в МЧС региона.

Напомним: выход судов в Баренцево море ограничили. До 10 декабря синоптики прогнозируют плохую погоду.

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