Дом-убийца снова в деле. В Мурманске нашли арку с ледяными сталактитами

Четверка домов в центре Мурманска - Рыбный, 8; Володарского, 10; Октябрьская, 9 и Ленина, 94 - снова опасна для северян. Фото: Ника СВЕТЛОВА

Четверка домов в центре Мурманска - Рыбный, 8; Володарского, 10; Октябрьская, 9 и Ленина, 94 - снова опасна для северян.

В арке, ведущей на проспект Ленина, северяне заметили сосульки, которые, вероятно, образовались из-за протечки воды в доме. На глазах у прохожих одна наледь упала на землю.

В арке, ведущей на проспект Ленина, северяне заметили сосульки, которые, вероятно, образовались из-за протечки воды в доме. Фото: Ника СВЕТЛОВА

Напомним: 26 марта 2019 года в центре Мурманска случилась трагедия. С кровли дома №8 на Рыбном проезде сорвалась наледь и упала на 63-летнюю жительницу дома. Спасти северянку не смогли. В апреле с этого дома сорвалась наледь и чуть не задела прохожего. А упавшая с дома №12 на улице Володарского глыба льда смяла машину.

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