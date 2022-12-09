Экипажи самолетов Ил-38 учились искать подводные лодки в Баренцевом море

Полеты проходили с аэродрома базирования авиаполка в Мурманской области. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Летчики Ил-38 отработали противолодочные учебно-боевые задачи в Баренцевом море. Военнослужащие Северного флота занимались поиском и классификацией подводных лодок, отрабатывали навыки слежения за ними с помощью специальных средств.

- Экипажи противолодочных самолетов также совершенствовали летные навыки ночью в сложных метеоусловиях, а также отрабатывали технику пилотирования по приборам и прохождение заданного курса над безориентирной местностью, - сообщили в пресс-службе Северного флота.

Полеты проходили с аэродрома базирования авиаполка в Мурманской области.

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