«Там две школы, а он выпендривается». Мурманчанин устроил опасное вождение у коррекционной школы

Жительница Мурманска стала свидетельницей опасного вождения - водитель выписывал пируэты на улице Баумана. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Жительница Мурманска стала свидетельницей опасного вождения - водитель выписывал пируэты на улице Баумана.

- Я ехала в маршрутке, рядом с остановкой нас обогнала черная машина, к сожалению, я не рассмотрела ее марку. Увидела, что водитель специально едет «змейкой», выезжает на полосу для встречного движения. Потом газанул и быстро уехал, - рассказала северянка «КП»-Мурманск».

По одну сторону дороги находится Дом детского творчества, школа искусств и общеобразовательная школа и детский сад, по другую - коррекционная школа, детский сад и центр раннего развития.

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