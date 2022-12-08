В Мурманской области выросло финансирование частичной мобилизации

Всего на эти цели потратят 462 миллиона рублей. Фото: Александр КОЦ

В Мурманской области решили выделить больше денег на мероприятия, связанные с частичной мобилизацией. Об этом говорится в постановлении правительства региона.

Так, финансирование госпрограммы Мурманской области «Общественная безопасность» увеличено на 188,8 миллиона рублей - до 2,815 миллиарда рублей.

В том числе выросло финансирование на частичную мобилизацию - на 147 миллионов рублей. Всего на эти цели потратят 462 миллиона рублей.

Напомним: Андрей Чибис поблагодарил возвращающихся с СВО военнослужащих по громкой связи в самолете.

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