Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика8 декабря 2022 10:35

В Мурманской области выросло финансирование частичной мобилизации

Его увеличили почти на 150 миллионов рублей
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
Всего на эти цели потратят 462 миллиона рублей.

Всего на эти цели потратят 462 миллиона рублей.

Фото: Александр КОЦ

В Мурманской области решили выделить больше денег на мероприятия, связанные с частичной мобилизацией. Об этом говорится в постановлении правительства региона.

Так, финансирование госпрограммы Мурманской области «Общественная безопасность» увеличено на 188,8 миллиона рублей - до 2,815 миллиарда рублей.

В том числе выросло финансирование на частичную мобилизацию - на 147 миллионов рублей. Всего на эти цели потратят 462 миллиона рублей.

Напомним: Андрей Чибис поблагодарил возвращающихся с СВО военнослужащих по громкой связи в самолете.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru